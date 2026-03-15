Майк Тайсон поделился деталями боя против Флойда Мейвезера

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон поделился подробностями организации поединка по правилам бокса против 49-летнего экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественника Флойда Мейвезера-младшего.

«Эй, послушайте, контракт на бой уже подписан, бой состоится в Африке. Я думаю, что поединок состоится 25 апреля в промежуточном весе и будет состоять из восьми раундов.

Будет довольно интересно, я с нетерпением жду этого. Я уже был там [в Конго]. И наш бой с Флойдом пройдёт на том же ринге, где когда-то бились Мохаммед Али с Джорджем Форманом», — приводит слова Тайсона портал Bloody Elbow.

