Фьюри: я бы забрал трилогию с Усиком

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри выразил уверенность в том, что смог бы победить 39-летнего украинца Александра Усика в третьем поединке.

«Я бы забрал третий бой. Знаю, если Усик выстоит до конца, я не одержу победу. Для меня этот то же, что и отдать ему поединок ещё до начала», — приводит слова Фьюри портал Boxing Social.

Тайсону Фьюри 37 лет. В профессиональном рекорде британца 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей. Следующий поединок Фьюри проведёт против 36-летнего россиянина Арсланбека Махмудова.