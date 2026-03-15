Кормье: не знаю, увидим ли мы когда-нибудь ещё кого-то подобного Макгрегору в ММА

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье поделился мнением об экс-обладателе титулов UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре.

«Конор Макгрегор изменил представление, каким может быть боец ​​ММА. Его манера говорить, его способность предвидеть события и его уверенность в себе… Не знаю, увидим ли мы когда-нибудь ещё кого-то подобного ему», — сказал Кормье в интервью на YouTube-канале Prince ST. Pizza.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

