«У него под рукой команда преданных своему делу бойцов». Раунтри — о тренировках Чимаева

Бывший претендент на титул UFC американец Халил Раунтри поделился наблюдениями о подготовке непобеждённого 31-летнего действующего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева к поединкам.

«Самое главное отличие, которое я вижу между тренировочным лагерем Хамзата Чимаева и лагерями других бойцов, заключается в том, что у него под рукой всегда есть команда преданных своему делу бойцов, а сам он любит тренироваться два раза в день», — заявил Раунтри в подкасте Jaxxon Podcast.

Два дня назад стало известно, что Хамзат Чимаев проведёт бой с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.