Оверим — о бое Перейры и Гана: для Алекса это более выгодный вариант, чем Джонс

Бывший чемпион Strikeforce в тяжёлом весе и экс-претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим прокомментировал предстоящий бой между Алексом Перейрой и Сирилем Ганом за временный титул в тяжёлом весе. Поединок состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме.

Изначально Перейра и Джон Джонс выражали желание встретиться друг с другом, однако глава UFC Дана Уайт исключил участие Джонса в этом мероприятии, и бразилец получил в соперники Гана. Оверим считает, что для Перейры такой расклад может быть даже предпочтительнее.

«Думаю, для Перейры бой с Ганом более выгоден. Ган — больше ударник, чем борец или мастер сабмишенов, в отличие от Джонса. Это будет отличный бой, который более благоприятен для Перейры. Перейра уступит в весе, но у него больше опыта, чем у Гана. И снова — красивое противостояние», — приводит слова Оверима издание Bloody Elbow.

