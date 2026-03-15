Брат Камару Усмана подписал контракт с ACA

Нигерийский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC в тяжёлом весе, Мухаммед Усман — брат экс-чемпиона UFC Камару Усмана — пополнил ростер тяжёлого дивизиона российской промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA), которая проводит бои по смешанным единоборствам (ММА), кикбоксингу и джиу-джитсу. Об этом сообщил президент организации Магомед Бибулатов в своём телеграм-канале.

«Тяжёлый вес АСА усиляется ещё одним бойцом. Мухаммед Усман подписал долгосрочный контракт с Лигой. Против кого вы хотите увидеть его дебютный поединок?» — написал Бибулатов.

У 37-летнего Усмана в рекорде 11 побед при четырёх поражениях. В UFC он провёл шесть боёв, одержав четыре победы. Ранее боец получил дисквалификацию от сильнейшей лиги мира на два с половиной года за нарушение антидопинговых правил. Он сдал положительный тест на наличие тестостерона.

