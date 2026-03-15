Хамзат Чимаев анонсировал переход чемпиона ACA Абубакара Вагаева в UFC

Чемпион UFC Хамзат Чимаев анонсировал подписание контракта с лигой чемпиона ACA в полусреднем весе Абубакара Вагаева. Об этом Чимаев сообщил в соцсетях, опубликовав фото с подписью: «Добро пожаловать в UFC».

32-летний Вагаев представляет тот же зал, что и Чимаев — Fight Club Akhmat в Чечне. Год назад Чимаев был в углу Вагаева во время его чемпионского боя с Альбертом Туменовым на ACA 183.

Вагаев станет не первым представителем клуба в лиге — там уже выступает Саид Нурмагомедов, однако, в отличие от Чимаева, он не поддерживает близких отношений с чемпионом в среднем весе.

Официального подтверждения от UFC пока не поступало.