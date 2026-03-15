Белал Мухаммад рассказал, как Хамзат Чимаев победит Шона Стрикленда

Белал Мухаммад рассказал, как Хамзат Чимаев победит Шона Стрикленда
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад поделился прогнозом на предстоящий титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

Свой прогноз Мухаммад сделал после турнира UFC Fight Night 269, где представитель Кыргызстана Мыктыбек Оролбай установил рекорд дивизиона, проведя 19 тейкдаунов в бою с Крисом Кёртисом и одержав победу единогласным решением судей.

«Хамзат сделает с Шоном то же самое, но финиширует в третьем раунде», — написал Мухаммад в своём аккаунте в социальной сети X.

Поединок между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке. Для Чимаева это будет первая защита чемпионского титула, завоёванного в августе 2025 года в бою с Дрикусом дю Плесси. На счету непобеждённого шведа 15 побед в ММА. В активе Стрикленда 30 побед и семь поражений.

