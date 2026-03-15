«Видите, они тоже уклоняются». Арман Царукян увидел уток и назвал их Илией Топурией

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян вновь пошутил над непобеждённым действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузином Илией Топурией, обыграв тему с «уклонением» от поединка. На видео, опубликованном для YouTube-канала Нины Драмы, Царукян показывает на уток и называет их грузинским бойцом.

«Смотрите, это Илия. Видите, они тоже уклоняются», — сказал Царукян.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.