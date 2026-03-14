Девин Хейни собрал идеального боксёра. Среди имён — Али, Мейвезер и Фьюри

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Девин Хейни составил портрет идеального бойца, выбрав лучших в каждой категории.

Удар. Конечно, я выберу себя. Ненавижу ставить себя первым, но придётся. Так что удар — точно я.

Сила. [Майк] Тайсон. Тут точно Тайсон.

Защита. Флойд [Мейвезер].

Работа ногами. Возьму Шугар Рэя [Леонарда].

Коэффициент интеллекта. Хороший вопрос… Выберу [Мохаммеда] Али.

Подбородок (стойкость к ударам). [Сауль Альварес] Канело.

Трэш-ток. [Тайсон] Фьюри. Определённо Фьюри, — сказал Хейни в видео для InsideRingShow.

Напомним, Девин дебютировал в качестве профессионального боксёра в декабре 2015 года. В рекорде Хейни 33 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, один поединок был признан несостоявшимся. Он выступает в левосторонней стойке.