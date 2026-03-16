Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Это сделало его чемпионом». Халил Раунтри назвал отличительное качество Чимаева

Бывший претендент на титул UFC американец Халил Раунтри, тренировавшийся с действующим чемпионом в среднем весе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым, назвал его отличительное качество.

«Многие зачастую принимают это за перетренированность, но я считаю, что это дисциплина. Она является частью жизни Хамзата. Что бы ни случилось, мы тренируемся два раза в день. И я убеждён, что именно это сделало его чемпионом», – сказал Раунтри в подкасте JAXXXON.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) Чимаев проведёт защиту титула против американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

