Вячеслав Дацик продолжит службу на СВО после гибели сына

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик продолжит службу в зоне Специальной военной операции (СВО) после гибели 21-летнего сына Ярослава.
«Вячеслав продолжит служить в зоне СВО после смерти Ярослава. Сына похоронят в Москве, его тело доставит отец», — приводит слова члена семьи Дацика ТАСС.
Напомним, о гибели сына Дацика стало известно 15 марта. Сообщается, что юноша был убит FVP-дроном на открытой местности при выполнении боевого задания на Запорожском направлении.
Вячеславу Дацику 46 лет. Уроженец Ленинградской области дебютировал как профессиональный боец в 1999 году.
