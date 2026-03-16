Вячеслав Дацик продолжит службу на СВО после гибели сына

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик продолжит службу в зоне Специальной военной операции (СВО) после гибели 21-летнего сына Ярослава.

«Вячеслав продолжит служить в зоне СВО после смерти Ярослава. Сына похоронят в Москве, его тело доставит отец», — приводит слова члена семьи Дацика ТАСС.

Напомним, о гибели сына Дацика стало известно 15 марта. Сообщается, что юноша был убит FVP-дроном на открытой местности при выполнении боевого задания на Запорожском направлении.

Вячеславу Дацику 46 лет. Уроженец Ленинградской области дебютировал как профессиональный боец в 1999 году.

Материалы по теме Сын Вячеслава Дацика погиб в зоне СВО — источник

Дацик поднял гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя по 98 кг