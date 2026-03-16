Верхувен — о бое с Усиком: лучшая победа будет, если выиграю единогласным решением

Чемпион мира по кикбоксингу нидерландец Рико Верхувен высказался о предстоящем боксёрском поединке с украинцем Александром Усиком, который состоится 23 мая в Гизе (Египет).

«Статус аутсайдера? Мне это нравится. Ведь это означает, что передо мной открывается удивительная возможность. Весь мир у моих ног.

Лучшая победа для меня это провести все 12 раундов и выиграть единогласным решением. В таком Усик перепробует всё, но не сможет победить. Это не просто случайный удар благодаря везению», — приводит слова Верхувена издание The Ring.

