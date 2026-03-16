Лерон Мёрфи — о бое с Евлоевым: единственное, что меня может остановить, это смерть

Третий номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) британец Лерон Мёрфи высказался о предстоящем поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Я чувствую, что прошёл через все ужасные вещи в жизни. И я всегда говорил, что единственное, что может меня остановить, это смерть. Нет такого бойца, который мог бы сломать меня. И я вступлю в этот бой без страха. Что можно сделать со мной, чего уже не было?» — приводит слова Мёрфи пресс-служба UFC.

Ранее Мёрфи показал актуальную форму перед боем с Евлоевым.

