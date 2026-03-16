Как закончится бой Мовсара Евлоева и Лерона Мёрфи?

21 марта в Лондоне (Англия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270. В главном бою первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев сразится с британцем Лероном Мёрфи.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Лерону Мёрфи 34 года. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей лиге мира девять побед и одно поражение.