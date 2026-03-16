Иан Гарри обвинил Ислама Махачева в уклонении от боя с ним

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри заявил, что не верит в травму 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева, намекнув, что тот также избегает поединка с ним.

«Я тоже слышал об этом [что Махачев травмировал руку], но не верю. Не знаю, чему верить. Не могу представить, чтобы Ислам повредил руку в последнем бою с Джеком — может, это произошло во время верховой езды? Думаю, это просто отговорки. Всё в нём сейчас говорит мне о том, что Ислам не хочет со мной драться. Он делает то, что обычно делают все чемпионы, когда завоёвывают пояс», — приводит слова Гарри аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Иан Гарри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.

