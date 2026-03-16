Царукян: одержу победу над Волкановски, а потом найму его своим поваром

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян заявил, что готов нанять чемпиона UFC в категории до 66 кг австралийца Александра Волкановски своим личным поваром.

«Я одержу победу над Алексом, а потом найму его своим поваром. Так как, когда возьму верх над ним, он уйдёт на пенсию и ему придётся чем-то заняться — а я смогу хорошо ему платить», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.