Бой Фьюри — Джошуа согласован — инсайдер

Журналист talkSPORT Гарет Дэвис сообщил, что британские боксёры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа согласовали поединок.

«Бой Фьюри — Джошуа подписан. Всё согласовано за кулисами. У меня есть авторитетный источник.

Это люди с большими деньгами. Бой покажут на Netflix. Они движутся к этому, оба хотят бой. Он случится», — написал Дэвис в своей колонке.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В начале января дядя Энтони сообщил, что его племянник завершил карьеру в боксе.

Тайсону Фьюри 37 лет. В профессиональном рекорде британца 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей. Следующий поединок Фьюри проведёт против 36-летнего россиянина Арсланбека Махмудова.

