Нейт Диаз проведёт бой по правилам ММА на турнире MVP с Нганну и Роузи

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз проведёт следующий бой по правилам ММА с экс-бойцом UFC соотечественником Майком Перри 16 мая на турнире MVP. Поединок пройдёт в весовой категории до 77,3 кг. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Нейту 40 лет. В своём профессиональном рекорде Диаз имеет 21 победу и 13 поражений. В профи американский боец дебютировал в 2004 году. Является чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

Майку, в свою очередь, 34 года. Представитель США дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году. Имеет в своём рекорде в ММА 14 побед и восемь поражений. Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу.