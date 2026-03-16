Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сергей Павлович назвал ключевой момент боя Перейры и Гана

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович высказался насчёт предстоящего поединка между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме.

«С точки зрения спортивной составляющей вопросы к данному бою есть. Перейре будет тяжело драться в тяжёлом весе, потому что тренировки – это одно, а когда ты выходишь на полноценный бой, тем более это первый бой с природным тяжем высокого уровня, это уже другая история. Но это в любом случае интересно, так что посмотрим, как всё будет, однако в защиту Перейры могу сказать, что этот парень умеет тяжело бить, и он ударник высокого уровня.

Ган – это такой технарь-фехтовальщик, который укусил-ушёл, однако если вспомним его бой с Таем Туивасой, тот хорошо подловил его на боковом ударе, когда он нанёс удар и отходил, а это как раз сильное оружие Перейры. Перейра работает вторым номером – он давит, ждёт атаки соперника и на контратаке тяжело бьёт. За счёт этого здесь будет очень интересный бой», – сказал Павлович в интервью Камилу Гаджиеву на его YouTube-канале.

Вместо титульной гонки — бой с проспектом. Павлович возвращается в октагон
