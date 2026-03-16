Сергей Павлович ответил, готов ли провести реванш с Александром Волковым

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович заявил, что готов провести реванши с соотечественником Александром Волковым и англичанином Томом Аспиналлом.

— Ты понимаешь, что реванши неминуемы?
— 100%.

— В течение года напротив тебя будет либо Волков, либо Аспиналл.
— Никаких проблем, – сказал Павлович в интервью Камилу Гаджиеву на его YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257 Сергей встретился с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой и одержал победу единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

