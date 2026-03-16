Царукян: не вижу никого, кто мог бы создать мне проблемы в борьбе. Могу задушить любого

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян выразил уверенность, что в данный момент никто в лёгком весе не может с ним конкурировать в борьбе.

«Сейчас я не вижу никого, кто мог бы создать мне серьёзные проблемы в борьбе. Мои навыки в этом плане находятся на совершенно другом уровне. Я могу задушить любого соперника, как показал в последнем бою с Хукером. Два года назад я дрался с [Чарльзом] Оливейрой. Мне было 27 лет, а сейчас — 29. За эти два года я стал лучше. Топурия? Он опасен на дистанции боксёрского поединка, вот и всё», — приводит слова Царукяна портал Bloody Elbow.