Оверим: ни для кого не секрет, что тяжёлый вес UFC находится в упадке

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе нидерландец Алистар Оверим выразил уверенность в том, что в данный момент тяжёлый вес североамериканской организации находится на спаде.

«К сожалению, ни для кого не секрет, что тяжёлый вес в упадке. Несмотря на то что лучшие бойцы остаются лучшими, всё уже не так красочно, как раньше. Раньше было 15-20 тяжеловесов с громкими именами, а сейчас их гораздо меньше.

Сейчас из Японии не так много бойцов, хотя в 1990-е и начале 2000-х их было очень много… Думаю, это немного похоже на приливы и отливы. Иногда их много, иногда почти нет. Иногда рынки перенасыщаются, иногда пустеют», — приводит слова Оверима портал Bloody Elbow.