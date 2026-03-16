«Готовьтесь к победам». Нейт Диаз прокомментировал анонс боя в MVP против экс-бойца UFC

«Готовьтесь к победам». Нейт Диаз прокомментировал анонс боя в MVP против экс-бойца UFC
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз отреагировал на анонс поединка по правилам ММА против бывшего бойца UFC соотечественника Майка Перри. Их бой пройдёт 16 мая на турнире MVP в категории до 77,3 кг.

«Рад вернуться в строй. Время пришло. Не забывайте, с чего всё началось. В ближайшие 10 лет я планирую сделать ещё очень многое, где бы я ни находился. Пора снова поднять планку, так что готовьтесь к новым победам снова и снова до скончания времён», — приводит слова Диаза портал MMAJunkie.

Нейту 40 лет. В своём профессиональном рекорде Диаз имеет 21 победу и 13 поражений. В профи американский боец дебютировал в 2004 году. Является чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

