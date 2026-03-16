Трамп заявил о своей полной поддержке Джейку Полу в политике

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает 29-летнего боксёра и блогера соотечественника Джейка Пола в политической сфере.

«Я просто хочу сказать, что, по моему мнению, в не столь отдалённом будущем вы будете баллотироваться на политический пост, ясно? И я полностью вас поддерживаю, ясно?» — приводит слова Трампа портал Bloody Elbow.

В профессиональном рекорде в боксе у американского атлета 12 побед, из которых семь были одержаны досрочно, и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть бой Джейка Пола с Хабибом Нурмагомедовым.