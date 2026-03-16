Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Трамп заявил о своей полной поддержке Джейку Полу в политике

Комментарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает 29-летнего боксёра и блогера соотечественника Джейка Пола в политической сфере.

«Я просто хочу сказать, что, по моему мнению, в не столь отдалённом будущем вы будете баллотироваться на политический пост, ясно? И я полностью вас поддерживаю, ясно?» — приводит слова Трампа портал Bloody Elbow.

В профессиональном рекорде в боксе у американского атлета 12 побед, из которых семь были одержаны досрочно, и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть бой Джейка Пола с Хабибом Нурмагомедовым.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android