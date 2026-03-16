Майк Тайсон назвал единственного боксёра, способного победить Шакура Стивенсона

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон лестно высказался в адрес экс регулярного чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе соотечественника Джервонты Дэвиса.

«Дэвис – выдающийся боец. Не уверен, остался ли он таким же сосредоточенным, как прежде, но в лучшие годы Джервонта был просто невероятен — рядом с ним почти никто не выглядел на равных. Пожалуй, это единственный человек, которому я даю реальные шансы в поединке с Шакуром или Кейшоном. Танк — настоящая стихия в ринге. Ему стоит отдать должное: он настоящий мужчина», — сказал Тайсон в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

