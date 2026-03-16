Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман дал совет Чимаеву на бой со Стриклендом

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман объяснил, что должен сделать непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, в поединке с американцем Шоном Стриклендом.

«По Стрикленду очень сложно попасть. У него странный стиль: он просто расслаблен, блокирует удары и отклоняется назад. У Хамзата есть один приём, благодаря которому он доминирует над всеми. Но когда он сосредоточен только на этом инструменте и тот не работает, тогда Чимаев начинает выглядеть плохо в других аспектах.

Хамзат тоже может драться в стойке. Он обменивался ударами с Гилбертом Бёрнсом и несколько раз отправил того в нокдаун. Если Хамзат изменит свой подход и будет драться как универсал, мы увидим весь его арсенал», — приводит слова Усмана портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Чимаев возвращается! Дебютная защита — против экс-чемпиона, который ненавидит Хамзата
Чимаев возвращается! Дебютная защита — против экс-чемпиона, который ненавидит Хамзата
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android