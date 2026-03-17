Алекс Перейра заявил, что после победы над Ганом рассчитывает подраться с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра заявил, что после победы над французом Сирилем Ганом рассчитывает подраться с американцем Джоном Джонсом.

«Если я одержу победу над Ганом, у меня будет большой шанс получить бой с Джоном Джонсом. В UFC не собираются увольнять его в ближайшее время. Если Джон захочет вернуться в октагон, с кем он будет биться? Со мной», — сказал Перейра в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Напомним, бой Перейры с Ганом станет соглавным событием турнира UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США). На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

