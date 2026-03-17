«Мне всё равно». Перейра сообщил, что был готов принять и не бой за титул в тяжёлом весе

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал, что после освобождения титула в категории до 93 кг он заключил новый контракт с лигой на восемь поединков и был готов провести даже не чемпионский поединок в тяжёлом весе, поскольку остался сильно доволен новым соглашением.

«Честно говоря, я просто хотел отказаться от своего пояса и драться с тяжеловесами, может быть, даже побороться за титул. Но если бы это был обычный бой [с топовым бойцом в тяжёлом весе], я бы просто сказал, что хочу подраться с тяжеловесом, и они бы обо мне позаботились. В UFC предложили мне такой выгодный контракт, что я не стал возражать, и они сделали всё, что хотели, — мне было всё равно», — сказал Перейра в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.