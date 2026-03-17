UFC Fight Night 270: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

21 марта в Лондоне (Англия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270. В главном бою первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев сразится с британцем Лероном Мёрфи.

Бои предварительного карда начнутся примерно в 20:00 мск. «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию ивента и событий вокруг него.

Прямую трансляцию турнира в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также она будет доступна для просмотра на платформе UFC Fight Pass.

Главный бой c участием Евлоева начнётся примерно в 1:30 мск.

