Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

21 марта в Лондоне (Англия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270. В главном бою первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев сразится с британцем Лероном Мёрфи.

Ориентировочное время начала боя — 1:30 мск. Прямую трансляцию этого поединка и всего турнира в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также она будет доступна для просмотра на платформе UFC Fight Pass.

У Мовсара Евлоева 19 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Мёрфи 17 побед и ни одного поражения. Вероятно, победитель этого боя получит шанс сразиться за пояс.

