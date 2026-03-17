«Я заберу вашу работу». Ронда Роузи обратилась к руководству UFC после подписания в MVP

Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы, американка Ронда Роузи прокомментировала подписание в новую организацию MVP.
«Бойцы против истеблишмента. Мы победим! 16 мая только на Netflix.
P.S. Хантер Кэмпбелл [матчмейкер UFC], ты разозлил не ту девчонку, я иду за твоей работой, засранец», — написала Роузи в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе (США) состоится бойцовский турнир, в главном бою которого Роузи сразится с соотечественницей Джиной Карано.
В соглавном событии экс-чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну встретится с бразильцем Фелипе Линсом.
