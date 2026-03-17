Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя Чимаев — Стрикленд

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли прокомментировал анонс поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Просто не могу представить, чтобы у Стрикленда получился скучный бой. Хотя нет, могу, потому что Хамзат Чимаев может задоминировать, забраться за спину…

Возможно, это будет такой же поединок, как и с Дрикусом дю Плесси. Но я подозреваю, что Шон устроит зрелище», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

