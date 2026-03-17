Бойца MMA, осквернившего памятник ветеранам МЧС, приговорили к принудительным работам

Российский боец смешанного стиля Заур Исмаилов, ранее обвинённый в осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве, приговорён к принудительным работам, сообщает «РИА Новости».

Срок наказания составит 1 год и 6 месяцев. У спортсмена также будет удержано 10% от заработной платы в доход государства.

Напомним, инцидент произошёл в начале декабря. В Сети появилось видео, на котором Исмаилов тренируется возле монумента и имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребёнка в сквере Дмитрия Михайлика. Боец был задержан следователями столичного Следственного комитета и заключён под стражу, против него было возбуждено уголовное дело.

