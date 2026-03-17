Турнир Pravda Boxing состоится 29 марта во Владикавказе

29 марта во Владикавказе состоится турнир по профессиональному боксу под эгидой промоутерской компании Pravda Boxing.

«Правда — это принцип, честный бой, уважение к рингу и к сопернику. Мы возвращаемся, чтобы вновь радовать бескомпромиссными поединками и красивыми ивентами. И для меня особо важно первый турнир после перерыва провести в Осетии», — прокомментировал анонс турнира руководитель лиги Хетаг Цопанов.

Турнир имеет статус международного, на ринге встретятся боксёры из России, Ирана, Уганды, Таджикистана и других стран, а специальным гостем турнира станет Эрик Моралес — чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях, который посетит Россию впервые.