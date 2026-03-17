Промоутер Энтони Джошуа прокомментировал слух об организации боя с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, прокомментировал слух об организации поединка британца с соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Это неправда. Нет никаких соглашений о бое Джошуа с Фьюри. Ничего не утверждено. Переговоры были, ещё до аварии Энтони. Мы намеревались подраться с Джейком Полом, затем, в феврале или марте, провести бой в Саудовской Аравии, а уже после подраться с Тайсоном Фьюри. Но произошла авария», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Джошуа победил нокаутом американского видеоблогера Джейка Пола.