Алджамейн Стерлинг оценил шансы Стрикленда в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал анонс поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Думаю, что Стрикленд может залезть в голову Хамзата и вывести его из себя. Как по мне, у Шона действительно хорошие шансы, если он разозлит Чимаева и разрушит его план на бой», – сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Бойцы UFC Халил Раунтри, Хамзат Чимаев и Арман Царукян на совместной тренировке