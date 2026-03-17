«Это два разных уровня». Слипенко — про следующий бой Павловича

Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал организацию поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Сергеем Павловичем и бразильцем Таллисоном Тейшейрой, который состоится 30 мая на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Если Сергей будет отлично готов к поединку, то у бразильца просто нет шансов. С такой мощью Тейшейра явно не сталкивался. Каждое попадание от Павловича ощущается очень больно. А есть предчувствие, что в этом поединке Сергей попадёт точно. На данный момент это просто два разных уровня в ММА.

Не очень логичный бой со стороны руководства UFC. Всё-таки разница в позициях в рейтинге велика. Возможно, Сергею было без разницы, с кем драться. Главное — не простаивать. Но рассчитывать на титульный бой в случае победы, наверное, рановато. Хотя у UFC может произойти всё что угодно», — сказал Слипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

