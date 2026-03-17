Уайлдер заявил, что Усик больше не хочется драться с ним из-за страха

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер заявил, что непобеждённый украинец Александр Усик потерял желание драться с ним из-за страха перед ним.

«Моего имени нет в его списке [тех, с кем бы он хотел подраться перед завершением карьеры]? Может, он сменил курс. Чаще всего, когда люди видят меня, срабатывает фактор страха.

Посмотрим. Если этого не произойдёт, то мои мечты не будут разрушены. Я всё равно останусь тут, независимо от того, что будет с Усиком. Мне плевать, кто стоит напротив. Я здесь не ради кого-то из других парней в дивизионе. У меня свои цели, которых я хочу добиться», — приводит слова Уайлдера портал Boxing News.