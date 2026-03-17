Легендарный Андерсон Силва: буду рад, если Махачев побьёт мой рекорд по победам подряд

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва заявил, что будет рад, если 34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев побьёт его рекорд по количеству побед подряд в лиге.

«Всё возможно. Я буду рад, если Ислам побьёт этот рекорд. И новое поколение бойцов в будущем снова и снова будет его бить. Это хороший вызов для всех новичков. Но мне кажется, что люди не ставят себе цель побить тот или иной рекорд. Они просто делают свою работу, и в какой-то момент это случается совершенно неожиданно для них самих», — приводит слова Силвы портал MMAJunkie.

В данный момент рекорд по наиболее продолжительной серии побед в UFC делят между собой Андерсон и Ислам — 16.