«Для нас это не шоу уродов». В команде Усика отреагировали на критику боя с Верхувеном

Сергей Лапин, являющийся директором команды 38-летнего непобеждённого обладателя титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, отреагировал на критику поединка своего подопечного с нидерландцем Рико Верхувеном, который, по мнению части фанатов, не несёт в себе спортивной составляющей и организован для зрелища.

«Первое правило бокса, особенно в супертяжёлом весе, заключается в том, что нельзя недооценивать или переоценивать своего соперника. Рико — очень сильный боец. Он хорошо бьёт обеими руками и обладает серьёзной физической мощью.

Да, Верхувен пришёл из кикбоксинга, и его работа ног отличается от того, как двигаются ведущие профессиональные боксёры, но при этом хорошо работает руками. Он габаритный, весит около 120 кг, высокий и очень сильный физически. Для нас это не какое-то шоу уродов. Это опасный соперник, и мы относимся к нему серьёзно», — приводит слова Лапина портал Boxing News.