«Рико списывают со счетов». Аспиналл ответил, как Верхувен может победить Усика

Чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл ответил, как его друг и экс-обладатель титула Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен может взять верх над непобеждённым украинцем Александром Усиком. Их бой состоится 23 мая в Египте.

«Я думаю, что Рико списывают со счетов. Послушайте, я тренировался с Рико последние 10 лет, так что я, конечно, предвзят, поскольку он является моим хорошим другом. Но при этом Верхувен сильный боец. У него за плечами много поединков — конечно, в другом виде спорта, — однако если ему удастся уронить Усика, то всё может закончиться. Считаю ли я, что Рико лучше Усика как боксёр? Нет, конечно, я этого не говорю. Но мне кажется, что его списывают со счетов, а у него определённо есть шанс на победу», — приводит слова Аспиналла портал Boxing News.