Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд перечислил три лучших поединка в истории бокса, сообщает Boxing News.

Топ-3 лучших поединка в истории бокса по версии Теренса Кроуфорда

1. Томми Хирнс — Марвин Хаглер (средний вес, апрель 1985 года).

2. Диего Корралес — Хосе Луис Кастильо (лёгкий вес, май 2005 года).

3. Трилогия Марко Антонио Баррера — Эрик Моралес.

Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.