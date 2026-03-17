Леннокс Льюис оценил шансы Александра Усика в 1990-е

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис ответил, как 39-летний непобеждённый украинец Александр Усик проявил бы себя в боях с представителями эпохи 1980-х и 1990-х годов.

«Он отлично вписался бы [в мою эпоху]. Посмотрите, как выступал Эвандер Холифилд. Александр такого же роста и такой же сильный. Думаю, у него всё получилось бы», — приводит слова Льюиса портал Boxing News.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.