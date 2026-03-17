Дана Уайт заявил о намерении подписать Александра Усика в Zuffa Boxing

Президент UFC и Zuffa Boxing Дана Уайт заявил, что открыт к заключению контракта с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Я собираюсь подписать всех, у кого, по нашему мнению, есть потенциал стать чемпионом мира или потенциально лучшим в мире. Считаю ли я Александра Усика одним из лучших в мире? Да, я собираюсь подписать всех.

Это выглядело как шутка, когда мы начинали этот бизнес. Эти промоутеры очень плохо себя проявили. Мы можем действительно провести 44 шоу в этом году, как и в UFC», — сказал Уайт на пресс-конференции.