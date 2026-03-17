Арман Царукян вновь вошёл в топ-15 рейтинга Р4Р бойцов UFC в обновлённой редакции

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян снова вошёл в топ-15 лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий, заняв 15-ю строчку. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Арман сместил из топа американца Макса Холлоуэя, который в последнем поединке потерпел поражение от бразильца Чарльза Оливейры. Ду Бронкс, в свою очередь, поднялся уже на 11-ю строчку в рейтинге Р4Р.

Также отметим, что россиянин Тагир Уланбеков потерял одну позицию в рейтинге лучших бойцов в наилегчайшем весе и опустился на 14-е место. А в полулёгкой категории аргентинец Кевин Вальехос поднялся на четыре позиции в топ-15 и теперь занимает 10-е место после того, как победил американца Джоша Эмметта.

Рейтинг в наилегчайшем весе