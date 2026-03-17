Абдель-Азиз: Евлоев будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером непобеждённого первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе россиянина Мовсара Евлоева, категорично высказался насчёт будущего своего подопечного.

«Мовсар будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет», – написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения. Следующий поединок Мовсар проведёт уже 21 марта против непобеждённого британца Лерона Мёрфи.