«Просто безумие». Порье заявил, что Махачев в день боя весил на 7-8 кг больше, чем он

Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что 34-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев в день боя с ним на турнире UFC 302 в Ньюарке весил на 7-8 кг больше, чем он сам.

«Недавно был в офисе UFC у Хантера [Кэмпбелла], и у них хранятся данные о весе бойцов в день боя. Они не все их обнародуют, но они у них хранятся. Мы заговорили о бое с Исламом, и он сказал мне его вес… это просто безумие.

86-87 кг весил Ислам в день боя, а я — 79 кг. Я смотрел на него под светом прожекторов, и у него торчали эти вены из плеч. Тогда я подумал: «Чёрт возьми, этот чувак огромный», — сказал Порье на подкасте Джо Рогана.

Кто следующий для Махачева? Пул претендентов сократился до двух фамилий
