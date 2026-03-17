Непобеждённый Джермалл Чарло проведёт следующий бой 2 мая за титул WBA — ESPN

35-летний непобеждённый бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло проведёт следующий поединок против Армандо Ресендиза на турнире, который состоится 2 мая в Лас-Вегасе. Их бой станет соглавным событием ивента. Об этом сообщает авторитетный американский портал ESPN со ссылкой на собственные ресурсы.

Согласно имеющейся информации, на кону противостояния будет стоять титул WBA во втором среднем весе, который ранее принадлежал представителю США Теренсу Кроуфорду.

Напомним, Чарло имеет в своём профессиональном рекорде 34 победы, из которых 23 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Армандо, в свою очередь, имеет 16 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и два поражения.