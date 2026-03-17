Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Непобеждённый Джермалл Чарло проведёт следующий бой 2 мая за титул WBA — ESPN

Непобеждённый Джермалл Чарло проведёт следующий бой 2 мая за титул WBA — ESPN
35-летний непобеждённый бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло проведёт следующий поединок против Армандо Ресендиза на турнире, который состоится 2 мая в Лас-Вегасе. Их бой станет соглавным событием ивента. Об этом сообщает авторитетный американский портал ESPN со ссылкой на собственные ресурсы.

Согласно имеющейся информации, на кону противостояния будет стоять титул WBA во втором среднем весе, который ранее принадлежал представителю США Теренсу Кроуфорду.

Напомним, Чарло имеет в своём профессиональном рекорде 34 победы, из которых 23 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Армандо, в свою очередь, имеет 16 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и два поражения.

