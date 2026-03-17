Ислам Махачев отреагировал на слова Дастина Порье о своём весе в день боя с ним на UFC 302

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на слова бывшего временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Дастина Порье, который ранее заявил, что Ислам в день боя с ним на турнире UFC 302 весил на 7-8 кг больше, чем он сам, то есть 86-87 кг.

«80 кг максимум, больше не весил никогда», — написал Махачев в своём телеграм-канале.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

